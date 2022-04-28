110學年度UVL大專排球聯賽公開男一級季軍賽，國立台灣師範大學拋開前一天不敵中原大學的陰霾，以正面心態對戰國立彰化師大，先丟第1局後連拿3局，以22比25、25比21、25比13、25比21力退彰師大，報了上季4強戰落敗一箭之仇，連兩年奪季軍。

台師大在上屆4強戰以2比3局數飲恨彰師大，終止跨季56連勝紀錄、挑戰14連霸夢碎，而兩隊在本季預賽碰頭，台師大也以1比3局數不敵彰師大，不過全隊迅速走出準決賽落敗失落，上演一場逆轉好戲，教頭張恩崇說：「4強戰結束以後，球員有點失落，便也透過球隊會議鼓勵他們不要放棄比賽，不論去年阻擋我們前進的是誰，我希望他們到最後都盡力去打好每場球賽，也很開心球員有把話聽進去。」

張恩崇補充，即便季軍戰開局球隊陷入亂流，失誤太多，但他能感受到球隊是以正向的態度去解決問題，在比賽中持續提升專注度。

此役台師大黃正良拿下25分、張祐晨14分、黃鷹與許睿恩各有10分的表現，而許睿恩其中7分來自攔網得分，兩隊總教練都期許球隊經過這一季磨練，隊上年輕球員更添經驗，下個賽季能持續展現訓練成果。