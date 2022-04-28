大陸國台辦今（28）日發布記者答問，指出被問及賴清德、游錫堃再炒作所謂《舊金山和約》、散佈「兩國論」，還稱大陸「侵略」台灣時，大陸國台辦發言人馬曉光指出，近期民進黨抓著非法無效的歷史廢紙反覆炒作，散佈「兩國論」，企圖混淆視聽、誤導輿論，從根本上暴露挑戰一個中國原則、頑固進行謀獨挑釁的政治本性。

馬曉光表示，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位。民進黨拼命抓住不放的《舊金山和約》，不過是冷戰時期極少數西方國家炮製的產物，肆意踐踏國際法，干涉他國內政，完全是非法無效的。

馬曉光表示，台灣問題是中國內戰遺留問題，與烏克蘭有著本質區別。採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務。他說實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。針對台獨勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來「侵略」之說？

馬曉光指出，歷史不容篡改，是非不能歪曲，必須予以匡正、眾所周知，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，從來沒有成為一個單獨的國家。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》一系列國際法文件，明確確認了中國對台灣的主權。

他表示，1949年10月1 日，中華人民共和國中央人民政府成立，取代中華民國 政府成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。另外1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認是中國在聯合國的唯一合法代表。

副總統賴清德28日在台中出席「舊金山和約生效70周年特展開幕儀式」時表示，不論是從客觀現實，或是國際法來看，「中華民國台灣的主權不屬於中華人民共和國」。他重申中華民國台灣的主權跟中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途由2300萬人決定。

立法院長游錫堃也指出，《開羅宣言》是戰時大國間的口頭約定，《舊金山和約》則是有49個盟國簽署，各自國會都通過的法律文件，內容只提到日本放棄台灣，並沒有說歸給誰，而台灣人則用民主選舉證明自己是這片土地的主人。