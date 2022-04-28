武陵文教基金會第一屆全國高中生文學獎28日揭曉，其中台東女中的林毓恩以〈赤腹鷹南飛〉獲得散文第一名，她以追鷹帶出天地萬物，以及對愛情看法，獲得評審青睞。桃園市長鄭文燦閱讀作品後，也說可見生活處處是題材，都可寫成作品。

武陵文教基金會第一屆全國高中生文學獎徵得1201件作品，由知名作家評選出11篇散文、10篇新詩獲獎。鄭文燦說，武陵文教基金會不只邀請知名藝術團體到桃園演出，透過舉辦高中生文學獎，鼓勵年輕學子閱讀及書寫，傳遞文學和文字的力量。

〈赤腹鷹南飛〉一文中，林毓恩寫出賞鷹的過程。她說，學生文學獎中，較少見到以賞鳥紀實的為主的作品，得知獲獎相當開心，希望把其他賞鳥、蛙類調查經歷寫進作品。評審也稱讚，林用動人的自然書寫，以面對自然的心，面對情感，帶領讀者進入迷人的追鷹世界，寫出天地萬物的壯美，也表達對渺茫愛情的追尋、眷戀及領悟。

另名學生陳禹甄是台中市非學校型態實驗教育學生，以〈浴室〉獲得新詩第一名。他說，學習讀詩和寫詩的時間並不久，卻漸漸喜歡詩詞，希望找到適合自己的呼吸與節奏，持續寫下去。評審則稱讚，他以具象的日常性動作，結合趣味的想像，寫出心中的相思，把人對情感對象的愛意活潑展現出來。

武陵文教基金會董事長邱奕志表示，基金會成立以來，與桃園市府合辦多屆高中文學獎比賽，今年首次擴大為全國高中生文學獎，數量不只多，品質也有優秀。他提到，文學可以洗滌心靈，也是升學壓力下，讓學子透氣的窗口。