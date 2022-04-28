咖哩樹主打炸豬里肌、鮮炸雞、菲力牛漢堡排三款主食咖哩飯，售價188至258元不等。（朱世凱攝）

咖哩樹特別調製醬汁，每種口味都搭配專屬咖哩醬，就連全素者也能品嘗，現正販售即時包，圖為嫩燉雞果泥厚咖哩即食包，售價119元。（咖哩樹提供）

金色三麥日式咖哩品牌「咖哩樹」，2021年成立實體門市，主張「果泥厚咖哩，自然味在這裡」，使用在地天然果泥熬出濃醇的日式咖哩，結合秘密辛香比例、獨門高湯、72小時熬醬工法，以自然食材堆疊微辣與甘甜層次，更有特別為素食者和外食族推出不含五辛以及蛋奶，搭配豐富鮮蔬享用的全素食「蔬食五色咖哩飯」，受到大眾喜愛。業者預計五月前進環球購物中心桃園A19，未來將以車站為拓點目標。

看好台灣咖哩餐食市場，金色三麥團隊自2019年起籌備長達兩年，特地赴日考察取經，並由在台日兩地擁有傲人餐飲資歷、手藝精湛的日本料理職人菊地英晃先生親自傳授日式咖哩的美味秘訣，與金色三麥主廚團隊共同研發獨家配方，從研發到線上試售，經過無數次測試和調整。2020年先透過線上試營運收集消費者回饋，持續調整進化，克服日系料理落地台灣時常見的風味落差，打造風格獨具的「果泥厚咖哩」，正式於2021年8月將雲端廚房實體化，於台北京站時尚廣場設立首間門市，並且於今年14日在環球購物中心板橋車站開設第二間分店，預計五月於環球購物中心桃園A19拓點。主打炸豬里肌、鮮炸雞、菲力牛漢堡排三款主食咖哩飯，售價188至258元不等。

咖哩樹板橋門市共有29個座位，延續京站門市的設計風格，運用木、石兩種元素打造日系風格設計。座位區的綠樹為用餐環境釋放輕鬆自在的氣氛，有別於美食街快節奏的用餐環境，消費者能在此優雅品嚐美味，拍照分享在樹蔭下用餐的片刻悠閒。業者今年起加快擴張品牌版圖的腳步，以「有車站的地方，就有咖哩樹」作為拓點概念，鎖定各大車站作為門市據點。