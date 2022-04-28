隨著國內染疫人數迅速爆衝，出現快篩試劑搶購潮，台中福華大飯店表示，為了讓疫情升溫下須入住飯店的消費者住得安心，除了高規格啟動防疫措施外，即日起推出「雙重防疫 加倍安心 住房專案」，獨家推出住房送快篩試劑、口罩，透過雙重防疫，讓住房客住得更安心。

台中福華大飯店表示，針對疫情高規格啟動防疫措施，除原本公共空間定時消毒外，電梯部分更是耗資400萬安裝自動除菌離子技術，保護所有消費者跟同仁的安全與健康。

此外，針對疫情暴衝期間有需求入住飯店的客人，台中福華大飯店即日起推出「雙重防疫 加倍安心 住房專案」，不含早餐，住房即贈快篩劑、口罩，雙人入住優惠價2,899元，四人入住優惠價3,999元，周六加價1,200元，平均每人最低不到1,000元，雙重防疫住得最安心。

台中福華大飯店強調，面對疫情的變幻莫測，飯店重視賓客健康，提供消費者安心並安全的餐旅場域，飯店落實全館清潔消毒作業並於房客退房後，客房靜置後再進行清消、餐飲用餐保持安全距離、公共區域定時使用人工高壓消毒噴霧殺菌機，期盼在疫情下讓消費者吃得安心，住得安心。