偷拍事件比例已是現今數一數二高的犯罪手法，近期傳出泰國一所藝術大學校長塔翁瓦特（Chaichan Thawornwet）在飛機上明目張膽的偷拍空姐照片，然後Po上臉書分享。更誇張的是，他甚至發表心得稱「要讓後輩們垂涎三尺」，絲毫沒有意識到事情的嚴重性，隨即引來大批網友撻伐。

綜合外媒報導，泰國知名藝術大學校長塔翁瓦特（Chaichan Thawornwet）在個人臉書公開一系列面容姣好、身材火辣的空姐照，他在旅行時偷偷拍下，更再上面附註「和越捷航空一起出差…明天晚上回來！」貼文一出，引起學生好奇回應，他毫不諱言說「我常常拍空姐的照片送給晚輩，讓他們羨慕流口水…」據悉該名校長已經不只一次分享類似貼文，許多網友忍不住批評「為人師表竟然做出如此變態行為…」」、「沈浸藝術的世界是一回事，不過你也該醒醒了，現實的道德規範呢？」還有網友反串說道「藝術無誤...」

事後，該名校長承認自己是掌鏡者，接受媒體採訪時更辯稱，「我並沒有惡意，這些都是空服員的工作日常，完全沒要性騷擾的意思。」

塔翁瓦特任職於曼谷西爾帕空藝術大學（Silpakorn university），是一位頗具爭議性的人物，經常在臉書發布強烈的個人言論。他曾告訴學生，「想做什麼就去做吧，如果帶著純潔的心靈，那何不放手去做；倘若超出能力範圍，就趕快停止。」照目前這個情況看來格外諷刺。