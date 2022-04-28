個子嬌小的大竹忍聲音演出胖嘟嘟的肉子卻毫無違和感。（摘自IG）

日本動畫片《漁港的肉子》由日本資深女星大竹忍、木村拓哉大女兒Cocomii（木村心美）和《鬼滅之刃》聲優江花夏樹共同配音，也是首次擔任動畫片監製的明石家秋刀魚嘔心瀝血之作，而他與大竹忍有一段4年的婚姻，雖然最後2人走上離婚一途，但是還是跟家人一樣緊密，甚至會一起過生日，因此當《漁港的肉子》將翻拍成動畫電影時，明石家馬上就想到曾配音過《借物少女艾莉緹》和《風起》的大竹忍。

個子嬌小的大竹忍聲音演出胖嘟嘟的肉子卻毫無違和感，但是當初大竹忍還是大吃一驚說：「是明石家秋刀魚要找我來配音嗎？」有趣的是在《漁港的肉子》中總是一廂情願相信愛情的肉子，似乎與緋聞不斷，被日本媒體貼上「魔女」標籤的他頗有異曲同工之妙。片中由於肉子與女兒喜久子有一段相當感人的過往，連Cocomi母親工藤靜香看完首映也都感動落淚，可見大竹忍和Cocomi的配音確實讓觀眾都「聽」到了她們的功力。除了2位女主角的精湛配音之外，在《漁港的肉子》中還有許多動物穿插其中，他們甚至也會有自己奇特的配音，成為電影中療癒的一群吸睛亮點。

片中每個人物都鮮活可愛，除了個性開朗充滿能量的肉子，她每次問喜久子今天過得如何？喜久子回答「普通」，她就會開心地說：「普通就是最棒的拉！」充滿了十足的療癒感。另外，肉子與喜久子來到小漁村落腳，遇到了「魚河岸」的燒肉店老闆老佐，他把肉子當成「肉神顯靈」一般的存在，對待她們猶如家人一樣珍惜，老佐則是由資深演員中村育二擔綱配音。在小漁港中出現了各式各樣不同的動物，從企鵝、貓咪、海鷗到蜥蜴、壁虎，每隻動物出現甚至都還有自己的旁白，還有櫃檯機器人也讓觀眾莞爾一笑。

露出暴牙的蜥蜴角色，則是曾為《進擊的巨人》的柯尼史普林格和《鬼滅之刃的》我妻善逸配音的下野紘。下野紘自己也說到配音時秋刀魚給他下的超奇妙指令：「當壁虎受碰撞而掉落地面那一瞬間的場景，他說『請用美男美聲來演』時，我心想那明明是四肢亂動、驚慌失措的狀態，該怎麼做。再來則是壁虎代其他角色傳達心情時，秋刀魚先生會要求『用類似花江的聲音』或是『用Cocomi那樣的聲音』，也讓我手足無措。」電影將於5月13日在台上映。