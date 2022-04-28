司法院研議 增數位網路性別暴力及同性婚姻統計資料 19:352022/04/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院院長許宗力。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院及所屬法院建置「性別平等專區官網」，司法院長許宗力表示，後續將研議增列同性婚姻配偶收養他方子女、同性婚姻離婚及數位網路性別暴力等案件統計資料，使官網更具落實性別平等及多元意義。 許宗力指出，「性別平等專區官網」以資料視覺化方式呈現相關統計資料，使資訊更加易讀及使用，後續亦將規劃增列主題式統計交叉比對分析資料、對外開放相關統計數據資料，完善司法性別統計、落實政府資料開放。 居隔轉型試辦草案若獲核准 新北將公告相關罰則 安永報稅教戰 留意產創、所得稅法異動 #增列 #同性婚姻 #相關 #統計資料 #研議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本自民黨青年局組團訪台 可能談及CPTPP 15:452022/04/28 國際 援烏物資運費驚人 外交部：不足之處將向政院請求協助 14:242022/04/26 政治 美國和盟國每月聚會 研議軍援烏克蘭抗俄侵略 13:232022/04/27 國際 基隆環保局長涉護航錄用條件不符技工 判處1年2月 16:352022/04/28 社會 北農已97人確診 黃珊珊：最糟情況休市改供貨到第二市場 17:252022/04/25 生活 停課標準各縣市不同調 補教業者大喊：無所適從 12:232022/04/26 政治 6至11歲兒童新冠疫苗接種調查 基隆市等待中央制式表格 16:082022/04/26 生活 副市長也沒用！中市府官員僅1／3有下載社交距離APP 14:352022/04/28 生活 公車司機確診民眾怕爆 基市府：已匡列接觸者不影響發派車 17:002022/04/27 生活 中市鐵路高架橋下 議員促闢停車場 04:102022/04/25 地方新聞 裕大公司 力學量測相關檢測儀器專家 04:102022/04/25 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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