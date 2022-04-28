司法院及所屬法院建置「性別平等專區官網」，司法院長許宗力表示，後續將研議增列同性婚姻配偶收養他方子女、同性婚姻離婚及數位網路性別暴力等案件統計資料，使官網更具落實性別平等及多元意義。

許宗力指出，「性別平等專區官網」以資料視覺化方式呈現相關統計資料，使資訊更加易讀及使用，後續亦將規劃增列主題式統計交叉比對分析資料、對外開放相關統計數據資料，完善司法性別統計、落實政府資料開放。

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