香港資深女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）去年為了拍攝電影，因角色需求的關係一度爆肥胖到看不見脖子，豐腴圓潤外型震驚眾人，儘管之後有稍微瘦下來，但她的健康狀況也格外受關注；日前傳出阿嬌錄製《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐》）被主持人謝娜揶揄「可以再瘦一點」，造成網友兩派大論戰，阿嬌26日公開超自虐瘦身餐，粉絲看了很心疼。

阿嬌去年暴肥模樣嚇壞眾人。(圖/ 摘自優酷YouTube)

前段時間阿嬌為了實境秀《乘風破浪》努力調整體態，瘦回出道巔峰顏值驚艷眾人，但日前有網友爆料參與《乘風破浪》現場錄影的內幕，大咖女主持謝娜竟當眾揶揄阿嬌體態，引起爭議；謝娜先稱讚阿嬌瘦了，但馬上又補了一句「還可以再瘦一點」，簡單幾句話讓不少網友痛批她「不尊重阿嬌」。

日前傳出阿嬌錄製《乘風破浪》（原《乘風破浪的姐姐》）被主持人謝娜揶揄「可以再瘦一點」，引起爭議。(圖/ 摘自謝娜微博)

不過，也有一些粉絲跳出來替謝娜緩頰，阿嬌和她是多年好友，這些話應該沒有惡意；阿嬌本人也沒有對此做回應，反倒是26日在微博公開超自虐瘦身餐，寫著「聽說吃多了砂糖橘會變黃，那一整天只吃紫薯會變紫嗎？」透露自己一整天只吃紫薯，嚴格飲食控管令粉絲看了十分心疼，直呼「辛苦了」、「快瘦到變成仙女了」。

阿嬌26日公開超自虐瘦身餐，粉絲看了很心疼。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

阿嬌和前夫賴弘國離婚後，重心全放在工作上，去年為了電影角色需求身材豐腴到觀眾差點認不出，多種角度下幾乎看不見脖子的地步，而閨密阿Sa（蔡卓妍）又曾透露阿嬌有賀爾蒙失調的問題，粉絲們不免擔心她的健康；如今看到瘦下來的阿嬌，雖然替她開心但也很心疼。