磐興建設和冠昀企業以「磐興．冠昀有愛─泥作匠人競賽」主題展開一系列競賽活動。（磐興建設提供／盧金足台中傳真）

磐興建設整合團隊仿效日本左官達人全國競賽，2022年將舉辦第二屆泥作匠人競賽及首屆水電匠人競賽活動。（磐興建設提供／盧金足台中傳真）

營建物料價格高漲，全台大缺工，很多公共工程與民間建案苦覓施工人員，人力嚴重斷層，擔任台灣行動菩薩助學協會祕書長長達20年的游金洲興起以師徒制方式，以匠人養成精神，培育建築界優秀職人，2019年舉辦第一屆泥作匠人競賽，2022年將舉辦第二屆泥作匠人競賽及首屆水電匠人競賽活動，期許年輕匠師能翻轉台灣建築產業的文化，替建築界增添新生力軍。

改變工地工作人員為「土水師」印象，磐興建設整合團隊仿效日本左官達人全國競賽，替這群泥作匠人舉辦泥作匠人競賽，磐興建設和冠昀企業以「磐興．冠昀有愛─泥作匠人競賽」為主題展開一系列競賽活動。

競賽由泥作匠人自行報名分組，磐興公司還為報名匠人製作人形立牌及看板，競賽評比分為品質及工率兩大部份，總積分最高者為第一名，次之為第二名，其次為第三名，競賽結束後亦舉辦頒發獎金及獎牌。

與合作夥伴冠昀企業董事長柯錥錤攜手推動匠師工藝課程

，游金洲說，還獲彰化縣芳苑國中利用寒暑假及學校課餘時間，率領師傅及業師教授泥作技藝，以技職教育「給釣竿」作法，改善及實質幫助到鄉弱勢族群家庭經濟，間接解決建築業年輕族群不願投入的斷層問題。

十年來芳苑國中已累計有數屆學員學習技藝、學習生活，「出師」後投入建築產業，認真負責，努力不懈態度獲讚賞

，雖然才進入職場二、三年，已有學員家中經濟獲得改善，更有學員賺到人生的第一桶金。

另名水電業楊老闆長期關注偏鄉教育問題，定期捐助偏鄉清寒家庭，有感於磐興建設對於偏鄉國中育成教育用心，利用每周三及學校課餘時間，到偏鄉學校開課教授水電技藝，每天早上楊老闆開著特斯拉到宿舍接同學到公司或是工地上班。

下午3點半又開著他的特斯拉到公司或是工地接同學回宿舍

，晚上再安排同學到高中職夜間部電工科上課，晚上若有空檔，還會帶點心、水果去宿舍陪伴同學，來自產業界的用心，培育建築業的人才。

「做就對了，不要想太多」，游金洲說，為偏鄉孩子提供學習匠師與水電技藝，拉他們一把也改變他們的未來，多名匠師不只來當志工幫助新學員，也立志目標是買自己蓋的房子，以好形象與好品質成為業界尊重的匠師。

他說，從磐興的帶動，號召建築、營造業加入，一個人力量小，很多人就能發揮強大力量，匠師獲用心對待，賣力相挺，企業文化的夥伴不只是工作結合，在技術和品格上共同推動善的循環，這段磨練技藝過程很辛苦，年輕人能熬過來，顛覆工地文化，更提升社經地位。

游金洲希望藉由匠人競賽活動激發出年輕匠師的責任感、成就感、榮譽感（三感文化），期許以此競賽激發出年輕匠師的三感文化，讓年輕族群願意投入建築產業。