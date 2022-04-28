110學年度UVL大專排球聯賽公開女一級季軍戰，由首闖4強的國立中正大學出戰上屆季軍國立高雄師範大學，高師大強勁炮火令中正難以招架回擊，終場高師大25比11、25比19、25比15直落三勝出，連兩年獲得季軍，中正雖無緣季軍，但殿軍仍創隊史UVL最佳名次。

高師大上屆暌違9季進入4強，教練陳膺成表示球員在備戰期間企圖心相當強烈，「訓練過程有共同的目標，大家都很認分，像是為了配合賽程調整練習到早上，都看得出大家對這次比賽的決心。」

準決賽對上國立台北市立大學，高師大在第3局展現求勝企圖心，將比分壓到只有5分差、打出信心，雖未能扳倒北市大，但季軍戰延續這股氣勢，一口氣將季軍收入囊中，陳膺成說：「昨天打北市大的第3局是為了這場準備。」

高師大今年補進3位大一球員吳荷蓁、林蕎安、陳安庭，球隊整體戰力更完整，從國家隊歸隊的劉雙菱盡責帶起學妹，對比前幾場球員起伏較大、心態不夠穩定，高師大球員季軍戰享受其中，陳膺成說：「球員緊張是一定會，但緊張不是壞事，如果該做的有做到，他們會打得比較順，整個信心就會出來。」

數據表現上，穩定發揮的劉雙菱進帳14分、陳安庭13分、林蕎安10分，陳膺成特別點名林蕎安有在決賽打出出自信心，期許球隊在下個球季再往前突破。