最「乏人問津」的外溢保單出爐。據保險局28日公布，今年首季唯一一種仍在架上銷售，但全季銷售掛零的保單，即可給付「健康檢查」的實物給付保單，除了今年前三月一張都沒有賣出去外，從2020年第四季開始，已連續六季銷售掛蛋，同時從2017年推出至今五年多來，也僅賣出24張。

買氣也轉趨「微弱」的買有給付生前契約、塔位的殯葬保單，共有五家壽險公司推出11張保單，但今年首季只賣出18張，保費37萬元，成績與去年持平。

實付給付保單中目前銷量最多的是給付醫療相關服務的，如保單提供海外醫療專機運送，亦或保單直接給付長照服務者，今年首季銷售近4.4萬張，保費6.97億元，較去年同期件數成長13倍，保費成長32倍，主要應是給付長照的保單，給付海外醫療專機的旅平險在新冠肺炎流行後，因出國人數減少，買氣依舊受影響。

給付健檢保單因合作醫院有區域限制，無法全台賣透透，加上銷售解說上有難度，從2017年至今，一直只有富邦人壽及新光人壽推出各一張保單，但去年全年沒有賣出一張健檢保單，今年首季依舊掛蛋，保險局主秘蔡火炎表示，二張保單都還在架上、並沒有停售。