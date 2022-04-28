香港資深演員曾江昨日被發現在尖沙嘴一間檢疫酒店房間內身亡，有指其家人曾到酒店送藥物，但酒店拒為其開門，並稱需詢問衛生署。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，酒店應以常理考慮受檢人士提出的要求是否合理，不需每件事亦詢問官方。

張竹君在下午的記者會上表示，知道食衛局轄下有指定檢疫酒店計劃辦事處已有跟進工作。她又指，根據閉路電視紀錄，周二(26日)晚上，該名人士的家人曾將一包藥物送到酒店，酒店員工當晚在不久後已將藥物送予該名人士。她強調，酒店應以常理考慮受檢人士提出的要求是否合理，不需每件事詢問官方。經法醫初步化驗，曾江的檢測呈陰性，他早前進行的快速檢測亦為陰性。

她提到，沒有衛生署人員巡查檢疫酒店，但受檢人士在酒店內需每日做快測，並在檢疫第3日，會有檢測承辦商人員抽樣為受檢人士進行核酸檢測。當日有承辦商人員敲門做檢測，因沒人應門，而通知職員跟進。

被問到政府會否考慮容許長者在家中接受檢疫時，她指出，特別照顧的人士，例如身體欠佳等，可安排非同行的照顧者一同入住酒店，會留意整體安排是否需加強。