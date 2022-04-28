行政院長蘇貞昌28日視察永康再生水廠。（曹婷婷攝）

行政院長蘇貞昌（左二）28日視察永康再生水廠。（曹婷婷攝）

行政院長蘇貞昌今天下午到台南視察永康水資源回收中心，台南永康再生水廠預計6月完工啟用，1期每天供應8000噸用水，2期將提高到1.5萬噸，台南市長黃偉哲說，待永康再生水廠、安平再生水廠、仁德再生水廠3廠全部建置完成後，總計台南每天可供應6.3萬噸再生水，提供產業調配使用。

蘇貞昌今天在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人陪同下視察永康水資源回收中心，聽取內政部營建署下水道工程處長曾淑娟簡報，隨後參觀內部設施，全程停留45分鐘。

永康水資源回收中心為全台第1座公共汙水處理廠與再生水廠合併設計興建案，也是首座供應高科技產業製程用水的再生水廠，預計今年6月完工，目前每天供應8000頓再生水給南科。

蘇貞昌感謝各工程單位對汙水下水道建設的付出，也肯定台南市政府推動放流水回收再利用計畫，讓汙水處理及再生工程扮演穩定產業用水角色，也促進環境永續發展，他說，行政院會持續支持相關建設。

徐國勇說，永康再生水廠是推動再生水的重要里程碑。去年，他跟台南市長黃偉哲一起見證永康再生水廠啟用，目前第1期日產8000噸再生水供應南科園區，未來，配合汙水下水道接管率提高等周邊條件都完備後，將可擴充到每日供水1萬5500噸。 徐國勇也說，內政部從2013年推動公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動劑畫，到2020年核定已達11案，其中，高雄市鳳山廠及臨海廠、台南市永康廠及平安廠4案，預計到今年底每日共可

供應9.6萬噸再生水，待11案全數完成後，每日可提供28.9萬噸作為產業用水水源。 他也提到，政府剛推出再生水相關計畫，價格是一般工業用水的2倍，企業都覺得太貴而不買，隨著國際間環境永續概念抬頭，企業發現「綠電」、「綠水」對減少碳足跡、碳排放有幫助，在產銷等各方面，反而能得到國外更多青睞，現在廠商反而搶著要再生水。

黃偉哲說，目前為止，永康再生水廠是每天供水8000噸，第2期將有1.5萬噸，如果加上安平再生水廠2期都完工，則可供應3.75萬噸，仁德再生水廠也每天供應1萬噸，總計台南再生水廠全部建置完成，將可產出6.3萬噸再生水。