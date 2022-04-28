台股28日由半導體類股帶頭上攻，一吐悶氣大漲116.03點，據證交所統計，4月28日盤中成交股數排行，以台積電零股成交234.53萬股最多，顯示國人對半導股情有獨鍾，帶旺國內3大半導體ETF。法人觀察，自4月以來半導體ETF持續掀起散戶申購熱潮，儘管半導體股價愈跌、但國內3檔半導體ETF總受益人數，已正式突破25萬大關！

據臺灣集中保管結算所統計，截至4月22日止，國內3檔半導體ETF總受益人數，已正式突破25萬大關，單就上周淨增加3,495人，比起3月新增19,931人，由於4月以來，國內3檔半導體ETF股價跌幅不小，半導體ETF股價越跌、散戶進場意願仍強烈、帶旺國內半導體ETF人氣居高不下，人氣完全不輸給市值型、高股息型ETF。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）基金經理人王韻茹表示，盤中零股成交股數，顯示散戶買氣，由於存股風氣盛，基本面佳的半導體類股，股價一旦回檔，有助於拉高個股殖利率表現，也推升ETF配息收益。

據證交所統計，4月以來截至4月27日止，國內ETF盤中零股成交股數統計，排名最多前10名中，以市值型、高股息、及半導體3大類最多，王韻茹分析，半導體ETF受散戶青睞，主要是半導體產業，長線受惠5G、HPC、電動車及物聯網等四大成長動能，未來世代隨著通訊技術愈顯成熟，智慧家庭進入生活，加上AR、VR等消費裝置與車用電子進一步成長，半導體新應用商機，已經在2025年前逐步發酵，王韻茹認為，國內半導體ETF在長線趨勢保護下，儘管4月以來股價震盪，反而更助於提升一般投資人低接進場賺價差及長線存ETF的需求。

王韻茹認為，半導體ETF人氣旺，表示認同臺灣半導體產業前景的投資人越來越多，也看出國內投資人布局台股ETF，除看好半導體股價下跌，具高殖利題材外，半導體ETF成分股未來更具備高度成長力，中長期持有，更有機會賺取價差，掌握潛在資本利得空間。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧指出，在台幣貶值及漲價效應等利多，營造半導體總體產業環境利多，且今年預估台廠於晶圓設備的支出金額將居全球之冠，顯示台廠未來在技術與產能上的競爭，仍將進一步拉大與對手之間的差距，建議投資人可適時逢低布局。