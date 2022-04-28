經濟部技術處28日於Touch Taiwan展攜手友達光電、群創光電、國立海洋科技博物館、美商應材、工研院等產研機構，發表應用不同場域之智慧顯示虛實融合系統、面板級先進製程驗證平台等35項「殺手級應用」，為智慧顯示產業注入新能量，跨域開創新藍海商機。

其中，全球首創「我視AI魚缸」已正式導入國立海洋科技博物館，以AI人工智慧協助你辨識各種生物；另一項「透明顯示車載虛實融合互動系統」亦為全球首創的科技，可依乘客視線在窗屏上秀出導覽資訊，在飽覽窗外美景同時觀看導覽資訊也不會頭昏，未來將應用在觀光巴士、郵輪或輕軌交通工具！

今年Touch Taiwan展中除了大秀智慧科技外，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)也同步頒發「顯示器元件產品技術獎」(Gold Panel Awards 2020)與「智慧顯示應用大賞」(Smart Display Application Awards 2022)兩項大獎。其中，工研院在經濟部技術處支持下研發出全球領先的「低繞射透明AM Micro LED」技術，有效解決既有透明顯示器背景影像模糊問題，奪得「顯示器元件產品技術獎」的「卓越技術獎」；「我視AI魚缸」則獲得「智慧顯示應用大賞」之「智慧育樂獎」肯定，以AI辨識技術，分別精準判斷遊客的視線方向及魚缸中各種水族生物，再依遊客的視線，在透明顯示螢幕上顯示魚類資訊，展現顯示器應用的多元化成果。

經濟部技術處處長邱求慧表示，隨數位經濟時代來臨，全球顯示器產品唯有跨域、跨業整合才能創造新體驗，拓展智慧移動、智慧零售、智慧育樂、智慧醫療四大場域創新應用，打造上到下游完整產業鏈與服務模式。根據工研院產科國際所資料表示，潛在的智慧顯示應用新商機到2027年將可達每年1,700億美元規模；經濟部技術處過去一年來投注約10億元新臺幣，支持業者與法人持續研發顯示科技創新應用，目前已促進研發投資超過25億元新臺幣，預期未來更可創造產值達700億元。今年「Touch Taiwan 2.0」搭載更多智慧互動資訊系統與智慧穿戴科技，展現經濟部技術處積極協助產學研單位建立更多元的智慧顯示科技新應用，在「顯示器應用多元化」、「既有產線加值化」、「材料設備在地化」，都展現亮眼成果。邱求慧指出，近年法人科專投入研發的應用或專利佈局成果都已躋身世界領先群，帶動國內外大廠在臺投資研發，未來將持續以前瞻角色促進產研合作，讓產業站穩國際競爭力。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，在AIoT與5G科技輔助下，許多業者不斷開發新興顯示應用產品，工研院也攜手產業加速開發高值化、差異化創新技術，並實際進行場域實證。工研院在經濟部技術處支持下，與友達光電打造「透明Micro LED智慧窗」，結合工研院開發臉部辨識與視野追蹤、虛實融合互動技術，搭載友達光電開發之透明Micro LED面板，提供遊客全新虛實融合互動體驗。

不僅如此，也與美商應材在臺合作建構面板級研發先導實驗基地，投入超高景深無光罩數位曝光與高填孔濺鍍關鍵設備與製程，開發面板級封裝關鍵技術，確保晶片間線路連接率提高到100%，驗證時間減少為五分之一，搶占先進封裝30億美元商機。這樣的設施建置更協助群創光電在產線轉型升級的關鍵時刻帶來新機會。未來工研院將持續開發前瞻科技，帶動產業升級轉型，推動臺灣成為全球智慧顯示科技的領先國。

友達光電總經理暨營運長柯富仁認為，智慧顯示多元應用已成為未來面板產業新商機，藉由工研院虛實融合技術與系統整合能量，協助友達加速建構系統整合能量，將加速產業智慧應用轉型。群創光電總經理楊柱祥指出，在智慧生活多元應用下，國際面板與系統大廠逐漸將產品觸角延伸至多元應用，樹立差異化市場。

在法人科專支持下建立之設備與製程，協助國內廠商發展面板高值化技術，未來可望搶攻智慧顯示與面板級等新興技術應用。國立海洋科技博物館館長陳素芬表示，隨著AI人工智慧導入智慧生活應用的發展，現在連看展也強調智慧化，工研院與海科館共創後疫情時代零接觸擴增實境互動體驗，讓民眾擁有更多元驚艷的智慧育樂享受。美商應材臺灣區總裁余定陸表示，在經濟部技術處科技專案支持下，未來將持續與工研院合作，共同提升臺灣面板級技術研發與產品發展。

臺灣顯示科技2021年上、下游產值合計達1.7兆元，約占我國GDP 7.8％，僅次於半導體產業，為全球第二大顯示面板供應國。面對全球激烈競爭，經濟部技術處持續發掘使用者所需的創新技術與商機，協助業者布局下世代先進顯示科技與應用技術研發，進而開創系統整合解決方案與新商業模式，以帶動臺灣產業持續維持國際領先。