網傳錯誤「自填疫調」系統網址 新北跳腳急說明 19:472022/04/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今啟動「自填疫調」系統，但網路卻流傳錯誤網址，衛生局目前已立即調整簡訊連結網址。（擷取自新北市衛生局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今啟動「自填疫調」系統，但網路卻流傳錯誤的縮網址，因此連結出現錯誤網頁生局目前已立即調整簡訊連結網址，避免錯誤訊息影響民眾通報權益。正確版連結是https：//ppt.cc/fuwIwx 衛生局呼籲民眾，勿散播疫情謠言、不實訊息，違者可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元 傳本土確診今破1萬1 健保系統當機 指揮中心下午說明 快篩實名制首上路 宜蘭藥局遭秒殺 健保系統大當機 #自填 #錯誤 #疫調 #系統 #網址 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者自主回報系統5月1日上線 莊人祥揭問卷內容 15:432022/04/28 生活 新北＋4552 啟動「自填疫調」系統發出3800封簡訊 15:472022/04/28 生活 實聯制即起廢除 鄉民炸鍋最恨這一點 09:292022/04/28 政治 烏克蘭「王牌無人機」竟遭擊落 他爆：俄軍這系統升級了 08:572022/04/28 政治 專家傳真－布局智慧電網強化電網韌性 助供電穩定並開創商機 04:102022/04/28 專題周報 南京外賣騎手資訊系統上線 及時發現疫苗、核酸虛假數據 18:322022/04/28 兩岸 新竹縣快篩試劑搶購系統一度當機 92家藥局40分鐘賣光 11:462022/04/28 生活 中職》內部疫調匡列11人沒超標 龍象大戰今恢復進行 14:192022/04/28 體育 AIoT商機大爆發 台灣物聯網產值今年挑戰2兆元新高 14:522022/04/28 財經 快篩實名制上路系統卡 健保署緊急搶修完工 11:332022/04/28 生活 自主回報系統周日上線 確診者自行上傳接觸者名單 13:162022/04/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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