新北市今啟動「自填疫調」系統，但網路卻流傳錯誤的縮網址，因此連結出現錯誤網頁生局目前已立即調整簡訊連結網址，避免錯誤訊息影響民眾通報權益。正確版連結是https：//ppt.cc/fuwIwx

衛生局呼籲民眾，勿散播疫情謠言、不實訊息，違者可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元