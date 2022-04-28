連續4年在UVL大專排球聯賽公開女一級爭冠的國立台北市立大學、國立台灣師範大學，110學年度冠軍賽鏖戰5局，北市大25比21、20比25、25比11、21比25、15比8險勝，如願完成2連霸。

從107學年開始，UVL公開女一級冠軍賽就是北市大、台師大的天下，北市大上季從台師大手中奪下后位，本季預賽交手也贏球，加上冠軍賽，收下近期UVL對戰3連勝。

北市大賽後在場中圍圈吶喊：「我們是冠軍！」隊長吳芳妤賽後如釋重負地露出笑容，「會有壓力、擔心沒辦法帶球隊衛冕，但另一方面也想說會有隊友可以cover我，因為勝利是我們一起打下的。」

北市大教練鄧衍敏表示，第5局特意擺回先發陣容，配上傷癒歸隊、手感不錯的張芷瑄，在球員體力流逝時，她也不斷叮嚀球員要先將每個小步驟逐一做好。

廖苡任本季披上北市大的戰袍，同時也是她和張芷瑄在學生運動員生涯的最終戰，尤其廖苡任以舉球員的身分進入球隊，在團隊中花了相當多時間在和隊友溝通、向學妹分享經驗，鄧衍敏補充：「苡任就像是會移動的教科書存在北市大裡面。謝謝這兩個學姊在最後一年帶給大家連霸，給學妹這麼好的典範可以傳承下去。」