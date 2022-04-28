最高法院刑事大法庭27日裁定，累犯須由檢察官負舉證責任，檢改團體「劍青檢改」28日批評大法庭勿胡亂下指導棋，自行造法，最高法院回應，累犯廢除聲浪從未間斷，應由主管刑法修正之權責機關妥為因應，對劍青檢改的聲明深感不妥與遺憾。但劍青檢改晚間再嗆最高法院心態傲慢，令人作噁，對最高法院已經心死，毫無期待。

最高法院刑事大法庭27日裁定，累犯須由檢察官負舉證責任，此裁定在檢察官、法官內部論壇上炸鍋，批評不斷，劍青檢改」28日聲明，指大法庭應光明磊落提出正確解方，勿胡亂下指導棋，自行造法，徒增基層司法人員工作負擔，更無助於實現正義。

最高法院回應，大法庭裁定意旨指明，所謂檢察官應就被告構成累犯事實「具體指出證明方法」，係指檢察官應於法院調查證據時，「提出」足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，倘若檢察官未「提出」足以證明被告構成累犯事實之前案徒刑執行完畢資料，即屬未經舉證，法院自無從為補充性調查，如檢察官單純以聲請函查證據之方式規避其「提出」前揭相關執行資料之責任，自非法之所許，法院予以駁回，並無調查職責未盡之違法可言。

最高法院並指劍青檢改聲明與事實不符，強調累犯為主觀主義的產物，包括法官在內之各界就刑法累犯規定應予廢除之聲浪從未間斷，理應由主管刑法修正之權責機關妥為因應。

對此，劍青檢改晚間回應，最高法院對於劍青檢改所有指正意見，均無法回應，尤其對於增加基層司法人員工作調查之無謂負擔、為何前科表無證據能力等等，均一概迴避，顯見毫無反省能力。現在甚至更變本加厲，堅持連檢察官聲請函調資料也不准，要求法院直接駁回，更指責劍青檢改流於情緒，痛批司法高官傲慢心態若此，令人作噁。劍青檢改對於最高法院已經心死，毫無期待。