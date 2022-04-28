導致上海封城的新冠疫情已開始下滑，但北京及其他許多城市正陷入加強核酸檢測的行動中，居民們也為可能來臨的封城措施預備糧食與生活物資。德媒對大陸目前嚴格的防疫措施與肅殺的政治氣氛發表評論稱，中國的清零政策優於發展經濟，政府也不再鼓勵企業精神，愈來愈追求意識形態目標，這些作為正在加速逼走外國投資。

大陸目前嚴格的防疫措施與肅殺的政治氣氛顯示政府更重視意識形態，而非經濟發展。圖為上海封城，市民排隊做核酸檢測。（圖／新華社）

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》一篇題為《資本正從中國出逃》的評論稱，中國的清零政策正在加速逼走外國投資者。在嚴格的防疫政策之下，當局不再將發展經濟視為優先。中國國內投資者對中國的金融市場沒有信心，只要看看上證指數就知道了，該指數自年初以來下跌了15%。企業家精神沒有得到獎勵，政治越來越追求意識形態的目標，難怪外國人也在以創紀錄的速度撤離。

文章指出，「雖然在疫情剛開始的2020年，中國通過嚴厲的封鎖和邊境管制迅速將病毒拒於門外，當年仍有1630億美元的境外資金流入中國；相較之下，當年進入美國的外國直接投資減少了300億美元。」

不過，此一時彼一時。國際金融協會（IIF）表示，在中國「最好的朋友」俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國已經出現了「前所未有的」外資撤離潮。

該評論指出，除了外資撤離，中國在境外的投資也受到疫情影響。「中國不顧一切地試圖用舊的清零策略來打擊傳播速度更快的Omicron變種，同時也在為此舉付出代價。……在過去兩年裡，這已經嚴重抑制了中國公司的海外投資。2年的疫情期間，中國在境外的併購值為530億美元。但在2019年一年，這一數字就高達5600億美元。」

文章還提到，中共領導人對國內市場的新關注也阻礙了海外投資，他們希望企業主要關注國內市場。「中國企業應該有助於為中國帶來自給自足，在這種情況下，將不再需要外國投資銀行。」