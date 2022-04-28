中台灣豪墅市場掀起大基地開發風潮，基地面積動輒兩千坪以上，每戶房價從三千萬到兩億元以上，大型基地搭配高檔建築的開發計畫再現，讓中部企業主、高資產退休族群趨之若鶩；尤其是近期疫情持續升溫，企業主急尋「世外桃源」避開疫情，更讓成屋、即買即可入住的莊園型豪墅社區行情看俏。

近年房市超熱門的「大員林生活圈」，除在地剛性需求強烈外，也因交通便捷，吸引中台灣企業主移居、置產。台中大熊建設在此區打造莊園型豪墅案「藏風莊園」，近期平均每周吸引15至20組客戶預約賞屋，客群以彰化企業主、台中置產客為主。

大熊建設指出，「藏風莊園」社區內有微森林生態池、多項健康型公設，社區配置24小時安全管理，隱私、安全性都高，維護成本相較非社區型別墅更顯友善，加上車程5分鐘就到大葉大學、台豐高爾夫球場，7分鐘到員林147重劃區、30分鐘就到台中七期，讓企業主辦公、休閒兩不誤，不論自住、度假都很合適。

「藏風莊園」面寬12～17米，且戶戶擁私人庭園、前院停車、戶戶七大房（含四套房）等大格局、大尺度規劃，在土地稀缺、營建成本高漲的時代，將是未來難再複製的產品，成為近期大員林房市頗受關注的豪墅案。

無獨有偶，君森建設在彰化美學館附近打造養生豪墅社區「龍盤居」，2,400坪只規劃8戶，外觀採用歐洲古堡風格很吸睛。

此外，順天（5525）建設看準企業主及退休族群需求，在台中市單元三重劃區推出「ONE33」預售案，以高訂精神打造豪宅、豪墅，基地面積約3,877坪，產品分均質四房、總戶數98戶的住宅大樓，以及33戶獨棟、雙拼電梯豪墅產品，是台中市區近幾年罕見大型別墅開發計畫。

此外，由半畝塘團隊設計規劃、位於台中大坑風景區內的「樸山村」，同樣也是超大基地、僅打造29戶別墅家屋，現已成屋銷售中。

值得一提的是，如「藏風莊園」、「ONE33」、「樸山村」等莊園型豪墅案，都賦予住戶特色且豐富多元的公設，如「藏風莊園」坐擁私人休閒會館，包含健身房、網球場、高爾夫球果嶺區、發呆亭等；「ONE33」則設計俱樂部、演奏廳、泳池等；主打超大地坪養生莊園概念的「樸山村」，則規劃會所、穀倉、農園等。

為遵守防疫規則，上述莊園型豪墅銷售均採預約制參訪，也突顯高資產族群重隱私特性，專屬的賞屋接待與服務，讓整體賞屋過程尊榮且安心，更能靜下心來體驗建商想要呈現的生活感。