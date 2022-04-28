為鼓勵新北市偏鄉學童參予「科技領域」競賽並推動 AI 人才培育，27日新北市中小學家長會長協會李榮隆理事長特捐贈新台幣20萬元予新北市政府教育局，由局 長張明文親自出席捐贈活動，同時，台灣校園人工智慧教育協會伍必中理事長也捐贈500堂公益課協助學童學習，落實AI教育向下扎根。

同日，在台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、新北市政府教育局局長張明文、致理科技大學校長陳珠龍、台灣師範大學優聘教授張玉山、《中國時報》社長王綽中 等貴賓共同見證下，由致理科技大學與台灣校園人工智慧教育協會通力合作，於108課綱科技領域教育示範基地設立的AI人才培育中心正式揭牌。AI人才的需求將是未 來的新趨勢，積極推動教育扎根，AI人才培育計畫為莘莘學子們開創全新視野，打造未來產業的新動力。

108課綱科技領域教育示範基地負責人呂崇富教授表示，將推動國高中職學生人才培育計畫引領學習，開設一系列相關108課綱科技領域課程，推動AI人才教育扎根，從小灌溉科技人「好思考、喜思考、樂創作、肯創作」的思維與習性，讓學生從 小擁有科技素養定能成為日後茁壯產業界的人才。

台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中也表示，「科技素養」是未來人才重要 的競爭力指標，希望學生能從小學習奠定良好的基礎，在108課綱下深耕萌芽，展現出「發現問題、解決問題」的能力，激發潛能、創造未來。