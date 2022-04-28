張再興在《村裡來了個暴走女外科》與朱軒洋有許多對手戲。（公視提供）

張再興在《村裡來了個暴走女外科》與朱軒洋有許多對手戲。（公視提供）

公視全新醫療職人劇《村裡來了個暴走女外科》充滿歡笑，除了「女外科」蔡淑臻與「小鮮肉」朱軒洋大談姊弟戀，風田、張再興這對CP也受到關注，在最新推出的「田興CP篇」精彩預告中，木匠桌頭純情男、憨厚耿直暖男交織出的粉紅泡泡，大大掀起網友的腐女魂，期待度衝到爆表，「好可愛的一對，這狗糧我是收下了！」

張再興在《村裡來了個暴走女外科》飾演木匠桌頭純情男「阿亮」，愛上風田飾演的憨厚耿直暖男「阿鬼醫師」，一度懷疑性向的他在詢問王爺得到一個聖筊之後，勇往直前、以風雨無阻的心追求對方。精彩片段中可見他會製作愛心便當，送到醫院甜蜜探班，兩人有「我要弄你」、「給你弄」的曖昧對話，甚至有近距離深情相望、牽手的甜蜜畫面。

影片一出，「田興CP」大掀腐女魂的心，立刻受到網友熱烈討論，「感恩王爺讚嘆王爺，這狗糧我收下了」、「這一對CP我愛了」、「風田在這裡面有種禁慾的帥耶」、「好想看風田推倒他」、「快被聲聲『阿鬼哥哥』可愛死！天啊！我要看這對」、「可愛到爆」、「愛了愛了，好可愛的一對」、「更期待了」，風田忍不住留言回應：「害羞！」

張再興笑說，當初導演賴孟傑告訴他有一段感情戲，讓他開心不已，心想：「很少有感情戲、終於可以談戀愛了！」沒想到後來才知道「對象是男生」，直率的他忍不住噴飯：「蛤！阿娘喂，這樣好嗎？」導演笑回：「應該會很好笑，跟你的外表超級違和！」但也沒多說什麼，只有要求他對待風田如同「很認真的對待你喜歡的人」。

記得第一次見到風田時，張再興直呼：「蠻帥的！」他一開始沒特別抗拒，心裡只想著風田不嫌棄他就好了，反而是對方的誠懇讓他非常放鬆，因此兩人對戲都是最自然的互動反應。風田坦言：「跟張再興對戲都很怕笑場，我們都是內向、認真的人，上戲後才開始！」或許是張再興太入戲，風田笑說：「有時他用那種眼神看我怪怪的！」

愛心便當探班不只「田興CP」，朱軒洋飾演的「阿君」也是外送愛心便當的常客，劇中有不少他使用大鍋熱炒的下廚畫面，架式十足。他透露，拍攝前有接受廚藝訓練，從切菜、準備食材到料理，特別是刀功都是從頭學，回家還要練習刀工、除魚鱗，甚至去見習大鍋菜的料理過程，後來他把戲中每一道菜都學過一遍，甚至親自煮給劇組吃，工作人員都吃光了，證實自己廚藝是有兩把刷子的。