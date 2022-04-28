停電後換停水！水管破裂高雄岡山、阿蓮停水10小時 5.3萬戶無水可用 20:102022/04/28 中時新聞網 林毅 、中時、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因水管破裂，高雄岡山、阿蓮地區將停水10小時。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水管破裂，高雄阿蓮、岡山晚間10點起大停水。(圖／台水七處網頁截圖) 高雄市岡山火車站前、中山北路自來水1750mm送水幹管鋼管裂縫漏水，水公司緊急宣布停水搶修，阿蓮區、岡山區居民從今晚(28日)10點起，停水至明天上午8點，總共53320戶受影響。 水公司提醒當地居民先行儲水備用，避免在停水前一小時大量儲水，否則末端管線家庭恐無水可用，同時應關閉抽水機，避免馬達空轉過久導致高溫損壞。 至於部分管線未及地區，需到下午2點才能恢復。 天氣熱又停電！ 外物勾斷高壓導線 台南695戶停電45分鐘 高雄本土確診＋335例 首創快篩兌換券免費送弱勢 #停水 #高雄 #岡山 #停電 #阿蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵5／1停駛 屏東往返高雄、台東「類火車」班次出爐 14:042022/04/28 生活 捷運聯開第三部曲O13招商案 萬坪公園捷運開發 共創東高雄質感森活 11:252022/04/27 房市新訊 機車掉進屏東大鵬灣 醉男卻找高雄警尋車 04:102022/04/28 地方新聞 前鎮漁港及台鐵高雄機廠都計變更 審議通過 11:282022/04/28 區域情報-高雄 搶攻高雄5G商機 富鴻網加速器12家新創團隊亮相 19:422022/04/26 寶島 邢泰釗人事過關 3在野黨拒背書 04:102022/04/27 社會新聞 傳高雄暴增逾300例 議會總質詢到一半陳其邁突告假 10:352022/04/27 生活 南台灣房市降溫 這區跌最慘！專家道破貪婪者炒作內幕 05:002022/04/27 財經 帶動鳳山鄰近就業 台鐵高雄機廠轉型文創 04:102022/04/28 產業特刊 酒駕累犯慘了！高雄市首公開5名酒駕犯全名、無碼照 09:112022/04/28 社會 停電衝擊產能 製造業生產指數走緩 04:102022/04/26 財經焦點 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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