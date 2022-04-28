水管破裂，高雄阿蓮、岡山晚間10點起大停水。(圖／台水七處網頁截圖)

高雄市岡山火車站前、中山北路自來水1750mm送水幹管鋼管裂縫漏水，水公司緊急宣布停水搶修，阿蓮區、岡山區居民從今晚(28日)10點起，停水至明天上午8點，總共53320戶受影響。

水公司提醒當地居民先行儲水備用，避免在停水前一小時大量儲水，否則末端管線家庭恐無水可用，同時應關閉抽水機，避免馬達空轉過久導致高溫損壞。

至於部分管線未及地區，需到下午2點才能恢復。