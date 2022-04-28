國民黨立委蔣萬安今天表示，從2015年宣布從政至今都不後悔，因為他真的做到為民服務，也讓他很有成就感。對於擁有蔣家的身分，若當選台北市長，也會每年出席228紀念活動，不會迴避，該怎麼做就怎麼做。

備戰參選台北市長的蔣萬安今天接受台北流行廣播「POP大國民」節目專訪時表示，他從2015年宣布參選立委時，就已經做了決定，也很清楚從政這條路，不一定像當律師這麼好走，可能也要付出代價，但至今他都不後悔，因為他真的做到為民服務，讓他很有成就感。

由於蔣萬安擁有蔣家第四代的身分，未來如何面對對手用蔣家干擾選情。蔣萬安表示，他一直都是就事論事，抱持開放態度來面對。他在第一次參選時，就碰到很多人藉由他的身世操弄攻擊，至今也都一樣。

蔣萬安指出，對於民眾怎麼看待兩位蔣總統為台灣、為中華民國的貢獻跟付出，他非常坦然，也感到驕傲，過去引以為榮的就持續下去，受到外界質疑批評，也虛心接受並改進。但他強調，看待兩位蔣總統對這片土地的貢獻時，要了解歷史是延續，評價政治人物不能脫離歷史脈絡的發展。

對於未來若當選台北市長後，是否會每年出席228紀念活動。蔣萬安表示，他不會迴避，該怎麼做就怎麼做，就這麼簡單。

針對年底台北市長選戰可能面臨三角督的局面，是否會認為再延後一任參選會比較好。蔣萬安表示，為民眾服務不用摻雜太多考量，如果一直在算計什麼時間點對自己最有利，他認為就失去服務民眾、參與政治的意義。

對於如何爭取年輕人的支持，蔣萬安指出，在台北市很多人年輕人最關注的是買不起房子，「住」成為很嚴重的問題，很多人搬到其他縣市，但工作在台北市；目前的社宅政策應持續，讓年輕朋友至少租得起，再加上未來都市更新能否加快，因為台北市老舊房子真的太多。