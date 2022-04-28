吳皓昇劇中展開大逃亡。（民視提供）

邱子芯(右)跟黃文星(左)聯手將劇中爸爸吳皓昇抓去坐牢。（民視提供）

民視《黃金歲月》演員吳皓昇、黃文星、邱子芯日前到深澳漁港拍攝「郭建興大逃亡」衝突場面，吳皓昇表示劇組很貼心還有準備涼感衣及提神飲料，備足消暑聖品應戰。演活逃亡狼狽模樣的吳皓昇，透露當天穿的鞋子是在《春花望露》中，陪伴角色李有志上山下海的運動鞋，本來前幾天已丟進垃圾桶，結果隔天看到劇本上郭建興要逃亡到漁港，甚至要落海離開，讓他連忙去垃圾桶找出來，洗乾淨後再次重出江湖。

經過6小時的太陽曝曬後，吳皓昇表示大隊人馬，各個都曬得全身通紅，尤其工作人員更辛苦，因為他們都比演員早到，所以曝曬時間更長，外景人生真的辛苦，收工後發現全身外露的面積都曬傷脫皮，回家先去老婆文汶的店拿猴爺的凍膜來敷臉及曬傷部位，幫助皮膚修復，他忍不住向老婆申請代言費：「果然我是最佳產品見證人！」

黃文星苦笑自嘲，「阿邦竟然還穿西裝外套上場，別人是『愛水不怕流鼻涕』，我愛耍帥就不怕流汗」，果然身穿西裝打鬥的畫面，讓導演稱讚「帥翻了」，黃文星一聽說就算下次是高領套頭毛衣，也會接受的。黃文星表示在高溫底下工作根本不算什麼，只要劇本寫好，他們就會盡全力演出。

天氣太熱，邱子芯跟童星宇軒還趁空檔吃冰消暑，邱子芯表示自己因為有甲狀腺機能亢進的關係，所以曬太多太陽容易頭暈，幸好導演拍攝都快狠準，讓演員都能有充分的休息。