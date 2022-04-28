因應台鐵列車5月1日全面停駛，永康車站志工製作巨幅轉乘資訊看板，5月1日當天也會安排專人解說轉乘訊息。（曹婷婷攝）

台鐵企業工會發起51勞動節不加班，當天台鐵表訂列車將全面停駛，台南永康車站志工劉致中花2天製作巨幅轉乘資訊看板，便於旅客一目了然。永康車站平均每天7000人次通勤，永康站長曾俊銘說，當天會安排專人解說轉乘訊息，希望把對旅客的衝擊減至最低。

永康車站指出，因應台鐵列車5月1日全面停駛，台鐵局27日於官網公布12條類火車路線時刻表和其他代替運具搭乘方式，並要求火車站需張貼轉乘資訊提供旅客知悉，以降低衝擊，各火車站均近日陸續張貼轉乘資訊公告，但均為1張A4紙張大小，且多僅為告知公車班次。

劉致中說，很多乘客抱怨目前看到的轉乘資訊相當陽春，看了還是霧煞煞，因此，他花了2天收集相關轉乘訊息，共輸出25張A4紙張，完成巨幅轉乘資訊製作，提供往北部、中部及台南各火車站相關轉乘訊息，還搭配地圖說明，清楚告知民眾可搭哪種車、到何處搭車等，圖文並茂，同時也提供就近車站電話提供詢問。

他說，贊成台鐵員工為自己爭取權益，但爭取權益同時也希望別犧牲旅客乘車權益，才會「雞婆」特製巨幅轉乘資訊圖表看板。

劉致中強調，永康車站每天約100班次列車停靠、7000人次通勤，不少搭火車通勤往返旅客未必熟悉永康地區交通網絡，這幾天已遇到不少民眾憂心詢問，本周末搭火車外出或返家，5月1日當天沒火車可返回永康，該怎麼辦？

永康車站指出，5月1日當天列車雖停開，但表訂上班員工仍照常上班，且由於不少員工都住外縣市，平日靠著搭火車通勤，當天有人最遠需從高雄楠梓騎機車來上班，有台鐵人員吐露，「罷工造成的不便，我們感同身受。」