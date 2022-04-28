茵茵擁有104公分超美長腿。（Up直播提供）

茵茵大尺度拍攝全裸寫真集。（Up直播提供）

鐵女神雅典娜來了！Up直播邀來PLG高雄鋼鐵人專屬啦啦隊人氣團員茵茵 ，正式宣告進駐Up直播陪伴粉絲。25歲的她是174公分的大美人，擁有104公分美腿，被球迷盛讚長腿女神。由於她是聯盟裡身高最高的啦啦隊員，「茵茵打趣說：「其實有點突兀，有時候在球場還會擋到球員。」

茵茵在球場上賣力唱跳，擁有大批球迷支持，但她私下非常孝順，爸媽在菜市場、夜市擺攤養家，她也會利用空檔幫家裡顧攤做生意，這次跨界當直播菜鳥，專心投入「做一休一」，會選在球賽開打前進行開播凝聚大家向心力，坦言目前遇到的難關是開口請粉絲「抖內」，形容：「我不是那種情人類型，是想要用心當朋友，相處時間需要更長，才會換來更深厚的感情。」

原本非常排斥做直播，怕因為外表高冷，讓人產生有距離感，如今闖出自己的風格，許多粉絲從直播中被圈粉，進而到球場支持，還會做專屬應援旗幟。她特別感謝：「你們不要把我當成女神，謝謝不離不棄花時間陪伴，未來不管我在哪，希望你們還是在身後默默支持！」

茵茵擁有34E、25、36的火辣辣身材，談到理想條件？她直言：「身高不是距離，但對方一定要喜歡運動！」喜歡韓國歐巴朴敘俊、還有近期夯劇《社內相親》男主角安孝燮那種穿西裝，有點高冷的氣質。

她笑說自己比較像是外國人的菜，但英文能力不好，通常聊兩三句後自己就會趕緊跑走。至於與球員互動是否會燃起愛苗？她直言，公司有規範不能違反倫理道德，要自律，並補充：「我們就是同事關係，私下其實不太熟，都是各自做各自的事情。」

她大方秀出火辣身材，好奇是如何保養，她分享，持續做重量訓練，維持一周多達4天的運動量，開玩笑說：「若好幾天沒有去運動，就開始擔心肌肉會下垂！」若為了藝術工作是可以全裸上陣！為留下美好的回憶，她日前特別拍攝一組全裸寫真送給自己當生日禮物。