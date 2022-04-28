因疫情少了多名可用之兵的味全龍，28日原以為戰力會受到影響，沒想到龍隊打線發威，在第4局就把中信兄弟洋投泰迪KO，讓他僅先發3.1局失7分，追平生涯單場最多失分紀錄。

龍隊因陣中6名隊職員快篩呈現陽性，緊急匡列11人，今天龍隊出賽名單中不見郭天信、張政禹及劉時豪，3人也不在一、二軍異動中，代表是被放進「疫情隔離名單」，替補的3人為羅國華、趙璟榮及林孝程。

而替補的林孝程今天立刻被排進先發打線，擔任開路先鋒、守中外野，2局下第9棒石翔宇敲出2分打點安打助隊先馳得點，林孝程再補上1安攻下第3分。4局下石翔宇二壘安打展開攻勢，滿壘時陳品捷獲得保送擠回1分，李凱威再補上帶有2分打點的安打，也把泰迪打退場。

泰迪20日才面對龍隊，繳出生涯第2次完投、首度無四死完投完封勝，原本預計昨天先發，但因龍隊陣中有人快篩陽性而延後1天登板，狀況卻不理想，3.1局就被敲9支安打，有2次四壞，猛掉7分，自責分率升至2.73。