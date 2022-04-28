長照佛心保單力拚今年底前上市。據保險局與壽險業者本周開會決定，補充式長照險將以年底前保單上架為目標，初期共有12家壽險公司表達有意推出保單，5月底壽險公會將完成共保及整套機制規劃，之後將每月盯進度，確保有公司能在年底前推出符合標準的新長照保單。

12家表達意願要推出保單的公司，分別是國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦、全球、保誠、友邦、第一金、台新等12家壽險公司，目前初步規劃大家費率一致，商品內容應也差不多，可透過網路投保、業務員及基富通保障平台等投保。

保險局方面表示，補充式長照險將有示範條款、統一費率及共保機制，各家壽險的第一張保單理論上會先送保險局檢視，希望年底前能推出。

規劃中的補充式長照為20年繳費、保障到98歲、不含死亡給付，保單預定利率2％、附加費用率10％，並用最新回合生命表，所以保費是同類現售長照險的40～75％左右，30歲族群一年保費約只要1.5～2萬多元，一旦確定符合長照狀態，將先給付12萬元，之後生存時每年給付24萬元，最長給付20年。