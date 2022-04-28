（彰化銀行致力提升公司治理，獲公司治理評鑑前5％，金融保險類前四名，右為彰化銀行董事長凌忠嫄、左為總經理周朝崇。圖／彰化銀行提供） 彰化銀行致力提升公司治理榮獲佳績，於證交所公布110年度第八屆公司治理評鑑中名列前5％，及金融保險類前四名，為公股銀行之首，評鑑結果肯定彰銀在公司治理的努力及投入。彰銀在董事長凌忠嫄帶領下，將公司治理融入企業經營文化，更以成為公司治理最佳典範及善盡企業社會責任為經營信念與目標。具體實踐方面，包括：落實董事會績效評估，去年並委由外部專業獨立機構執行評估，納入ESG評估項目，以提升永續發展之運作；導入企業風險管理機制，訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且定期向董事會報告；同時，強化智慧財產權之管理，獲經濟部工業局臺灣智慧財產管理規範(TIPS)A級驗證。另外，彰銀依據金管會發布之「公司治理3.0-永續發展藍圖」，積極辦理各項執行方案，強化利害關係人溝通，營造良好互動管道，除定期召開法人說明會，今年更將首度召開實體股東常會並以視訊輔助，擴大投資人參與。同時秉持責任金融理念，於今年4月22日世界地球日簽署加入「赤道原則」，成為全球自願倡議「赤道原則」之會員銀行；並推出永續績效連結授信優惠貸款專案，鼓勵企業增加對綠色及永續發展之融資，將永續理念融入經營策略。在ESG揭露方面，2021年更採行GRI及SASB雙標準編制CSR報告書，重視資訊透明度。此外，彰銀重視員工福利，提供完善薪酬制度及多元福利措施，如生育津貼、人才培育及心理諮商，致力營造良善職場環境，通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」美國ANAB與臺灣TAF雙認證，並獲「全國績優健康職場—活力躍動獎」，與員工共同創造幸福職場。於環境治理方面，彰銀積極參與氣候變遷議題並採取行動，響應「氣候相關財務揭露」(TCFD)倡議，除簽署成為TCFD支持者(Supporter)外，並委請香港商英國標準協會(BSI)進行TCFD符合性之第三方查證，通過TCFD查核並發布報告書。同時持續推動各項節能減碳、資源管理及綠建築等相關工作，更取得ISO46001水資源效率管理系統認證，彰顯彰銀於環境永續採行之作為。彰銀積極強化永續發展ESG各面向，落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，專注於資產品質水準提升，追求公司治理的具體實踐，於衝刺獲利表現的同時，也朝向企業永續發展而努力。