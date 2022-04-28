天津市委副書記、天津市市長廖國勛，驚傳因突發疾病離世。

據天津市廖國勛同志治喪工作小組消息指，「4月27日，天津市委副書記、市長廖國勛同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年59歲」。

廖國勛（1963年2月-2022年4月27日），男，土家族，四川成都人，1983年7月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，全日制大學、中央黨校研究生學歷。生前係十九屆中央紀委委員，天津市委副書記、市長、市政府黨組書記。

大陸官方人物履歷顯示，廖國勛長期在貴州歷練，於1979至1983年在貴州省貴陽師範學院化學系學習，後任職貴州省黔東南州凱里市四中教師、民族管理學校教師、組織部工作員、祕書科副科長、知工辦副主任、主任。

1993年後，歷任貴州省委組織部辦公室主任科員、副處級巡視員、副處長、處長。2001任貴州省委副祕書長。2007任貴州省銅仁地委副書記、行署專員、書記、銅仁軍分區黨委第一書記。2012年任貴州省委常委、省委祕書長。

2015年調任浙江省委常委、組織部部長、省委黨校校長。2016年12月後，歷任上海市委常委、市紀委書記、監察委員會主任、上海市委副書記、政法委書記、市委黨校校長、中國浦東幹部學院第一副院長。

2020年8月任天津市委副書記，9月天津市委副書記、代理市長、市長、市政府黨組書記、第十九屆中央紀委委員、中共十八大、十九大代表。第十一屆、十三屆全國人大代表。