今新增11353例新冠肺炎本土案例及境外移入164例，新增疫情分布於全台22縣市，另今新增2人死亡。國際事務專家賴岳謙痛批，之前在清明節時，就有很多專家警告，疫情在4月下旬會爆開，但是清明連假還是照放，結果疫情就爆了，這代表中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中根本不懂防疫，也不相信科學。

賴岳謙今(28日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，每次到疫情爆發之時，陳時中就祭出嚴懲，要處罰網路上討論確診數字的消息，來打壓《憲法》保障的言論自由，剝奪人民自由，但之前的案例，很多都是在自己臉書討論，被警察逮捕，遭檢察官起訴、法官判決後，無罪釋放。經過新聞報導後，形成一股噤若寒蟬的風氣，每次都玩這一招，擺明要把人民名譽掃地，形成一股肅殺之氣。

賴岳謙進一步指出，之前在清明節時，就有很多專家警告，疫情在4月下旬會爆開，但是連假還是照放，結果疫情就爆了，這代表什麼？代表科學是能夠準確預測未來的，但陳時中團隊卻不相信科學，代表陳時中他們根本不懂防疫，因為他不是科學專家。

賴岳謙強調，陳時中既然提出要與病毒共存，又不敢直接講，但行為上又做出要與病毒共存的模式，這樣搞是有危險性的。