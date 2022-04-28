國光「電眼女神」許薇安(ViVi)擁有精緻五官和E級傲人身材，讓她在網路上人氣超高，IG擁近130萬粉絲追蹤，常不吝於分享美照的她，近日因為天氣漸漸變熱，她也教網友省電秘訣，白嫩車頭燈大方露出，讓網友都看暈了。

許薇安27日在IG發文寫下：「今天薇薇來教大家省電費，天氣太熱我們就穿比基尼在家，流汗也不用怕，連身泳衣還可以外穿（順便遮一下肚子），搭個短褲就能出門，真方便」。

只見她穿上酒紅色連身泳衣，在床上擺出性感坐姿，胸前大挖洞設計，讓她的超巨雪乳呼之欲出，側身秀出完美S曲線，白皙腿根更是一覽無遺，讓網友看了全暴動，「誰受得了，美翻了」、「這樣出門上身太危險」、「不止省電費還省布料」、「太火辣，我快被燒燙傷了」。

模特兒出身的許薇安，高中就開始投入演藝工作，從平面模特兒、廣告拍攝、活動主持展露頭角，擁有170公分高挑身材和傲人E級上圍，上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，讓她人氣持續攀升，曾獲選為《FHM》看板女郎冠軍。