黃柏峰與馮容潔為《機智校園生活》獻螢幕初吻。（TVBS提供）

黃柏峰在TVBS《機智校園生活》飾演校園風雲人物劉川楓，原先單戀劉川楓的咪寶（馮容潔 飾）也終於打動他，讓他情不自禁吻了咪寶。獻出螢幕初吻的兩人，也因為太緊張頻頻笑場，共拍了不下10次。

這場吻戲是黃柏峰與馮容潔的螢幕初吻，馮容潔擔心自己會親的很醜，拍攝前一直在腦海中彩排當天的走位。黃柏峰則是很認真研究要如何在螢幕上呈現好看的角度與浪漫的氛圍，他惋惜地說：「 那天還在摸索如何抓角度就拍完了，覺得吻戲呈現還可以再更好！」敬業的他表示把螢幕初吻獻給《機智校園生活》是他的榮幸，也是很特別的經驗。

馮容潔為了吻戲做足準備，她笑說：「一早發現早餐居然是油飯跟豬血湯，根本不敢吃。」拍攝前還刷了3次牙，噴口氣芳香噴霧以及狂喝水，並做好心理建設，告訴自己只是皮膚碰皮膚沒什麼大不了的。馮容潔透露接吻時兩人都屏住呼吸，完全不敢動，但還是因為太緊張而笑場。事後黃柏峰羞曝與馮容潔接吻的感想：「那一整天心跳都很快，而且容潔的嘴脣好柔軟，好像吃棉花糖。」