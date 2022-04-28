運動品牌New Balance發表由新任 Made in USA 創意總監Teddy Santis操刀的首季系列作品，2022年適逢品牌傳奇990鞋履40週年紀念，Teddy Santis特別打造「Made in USA」美製系列 990v1、990v2與 990v3 季節專屬鞋型，首波於四月限量發售，接下來每個月也將陸續釋出新作。

本季除了有990v1、990v2與 990v3 新作登場，還有一系列由 Teddy Santis 設計的Made復古風運動系列服飾，包含棉質上衣、運動長褲、短褲與短袖上衣，是品牌頂級工藝的最新詮釋。

New Balance Teddy Santis「MADE in USA」系列鞋履與服飾將於依月分布局陸續同步全球登場，而首波新作990v1 (M990TA1) 、990v2 (M990TD2) 與990v3 (M990TG3) 今28日在官網，全台指定直營及經銷據點販售，價格8280元；Made系列服飾則將於5月中旬釋出。

Teddy Santis 的創作擅長詮釋紐約城市精神，在時尚產業擁有響亮名聲。他堅持真實敘事的信念引起廣大共鳴，未來也將充分體現在 New Balance 的作品之中。由 Santis 領軍的 MADE 系列將從產品、材質到用色等細節，延續與發揚 New Balance 的歷史、傳統和工藝。遵循此最高設計原則，他進一步將 MADE 系列作品分為三大類，分別為以頂級設計昇華品牌的經典元祖色調的「傳統新造」；以基本款配色打造百穿不膩的「衣櫥必備」單品；以前衛配色和創新材質為明星款式注入獨特風貌的「無預警限量版」。