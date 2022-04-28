直播節目《17瘋開箱》日前由國民女友林莎率隊人氣17LIVER前進開箱「刑事警察局偵五防爆第一隊」，他們主要負責排除爆裂物及重要場合事前安檢，難得透過節目直播獨家開課防爆訓練班，揭開防暴的神秘面紗。LIVER們高溫天氣下演練防爆人員穿著厚重全套防爆衣執行拆彈任務，各個都難忘這難得體驗，也格外敬佩承受巨大身心壓力用生命保護人民的偵五防爆大隊隊員們。

節目中主持人林莎和黃子宇、小吉、鼓手木蘭、林俞汝、奶昔蛋蛋等5位17人氣LIVER化身實習防爆隊員，分為「木蘭飛彈隊」「小宇宙爆炸」兩隊挑戰三個防爆小組訓練關卡，刑事局偵五大隊隊長李子文親自把關出任總教官，關卡中安排訓練考驗課程包含防爆衣著裝速度挑戰、爆裂物常識搶答、高科技拆彈機器人操作競賽等都極具難度挑戰，也帶著直播觀眾認識防爆的日常。

林莎幫大家問李隊長「電影裡的拆彈專家演得是真的嗎？看他們很緊張倒數幾秒，要決定剪哪條線什麼的」，李隊長說：「基本上電影演的有幾分真、有幾分是效果，效果比較多，我們現實處理比較不會像這樣。」

林莎也好奇要有怎樣的技能或通過怎樣考驗才能加入？李隊長說：「基本上要加入防爆小組，最基本就是要警察大學大學部畢業取得警官資格，然後參加防爆訓，合格後才有參加遴選的資格。」林莎發現條件相當嚴格，知識和體能都得具備才行。林莎請隊長建議一般民眾如果碰到疑似爆裂物該怎麼處理，李隊長說：「第一個跑越遠越好，保持距離，第二個就是撥打110，由我們專業的人員來處理。」