白宇首集就歷經磨難，遭倒掛浸水。（愛奇藝國際站提供）

陳坤、白宇主演的古裝諜報劇《風起隴西》27日在愛奇藝國際站開播，情節驚心動魄，陳坤飾演的陳恭在曹魏潛伏遭到懷疑試探，一舉一動都暗藏玄機，網友形容他在劇中一個轉身與回眸，充滿作為間諜忍能所不能忍的悲壯感，就連影后舒淇都轉發陳坤微博敲碗期待。

陳坤透露從小就想要演三國的角色，認為該時期充滿謀略、情誼與在時代背景下的小人物，這次能詮釋三國時代小人物陳恭，笑喊：「這個年紀拍一部少一部！會認真的把每一個角色演好！」

陳坤被問到陳恭是他拍過最難抽離角色的一部戲嗎？他說：「以前拍完一個角色，好像就要回到生活，但現在覺得演那些角色都可以成就在我身上，好像自己被角色發掘出來。」

而白宇飾演靖安司司尉荀詡，一出場就歷經苦難，被人用繩子綁起倒掛浸水桶拷問，畫片怵目驚心。幕後花絮中，可看到白宇敬業親自上陣拍攝，整個頭被浸入水中，被拉起後還要講一連串台詞，劇組擔心他在水中狀態，速速拉起，但他反跟劇組說：「怎麼不繼續演了，我還行！」

《風起隴西》改編自馬伯庸同名小說，採用三國時代諜戰新視角，懸疑迭起反轉不斷，該劇現正在愛奇藝國際站（iq.com）獨家播出中。