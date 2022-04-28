中央健康保險署北區業務組與轄區桃園市、新竹縣市與苗栗縣牙醫師公會，號召4縣市的牙醫，捐款北區愛心專戶共70萬元，關懷弱勢家庭。據統計，此計畫2年來已扶助268名兒少，補助健保費共169萬元。

自2002年起，健保署北區業務組就設立愛心專戶，接受各界善款，協助經濟弱勢民眾繳健保費，近期也針對弱勢孩童辦理「健康保貝、陽光少年」、「安置兒少安心計畫」與「讓愛飛翔、守護保貝」等扶助計畫。

受惠孩童中，年僅8歲的小禹因母親頻繁進出監所，被迫獨立加保在公所，且積欠健保費超過4萬元，北區業務組透過愛心專戶，轉介竹縣社會處共同補助，使其脫離欠費移送執行的困境。

北區業務組長張温温今代表署長李伯璋頒發感謝狀，感謝牙醫師公會無私的愛。她也呼籲，盼藉此拋磚引玉，請各社會團體、民間企業或個人，一起發揮愛心幫助弱勢民眾，若發現有經濟困難而無法繳健保費者，也可上健保署官網通報。