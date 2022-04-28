男星劉畊宏去年帶著妻子王婉霏和小孩移居上海，夫妻倆出了名愛運動，最近更靠著直播健身爆紅，抖音粉絲數短短1個月就突破2千萬，更有許多人跟著做運動；而劉畊宏還把好友周杰倫歌曲〈草本綱目〉自創毽子操，被網友好奇為何不連線對方一起運動，夫妻親吐真相見超真實友情關係。

恰逢近期上海疫情嚴峻，劉畊宏夫妻乾脆在家裡開直播教健身，瞬間成為全民健身教練，不僅會帶著小孩一起運動，偶爾還會找其他也在上海的藝人連線運動，像是吳尊和陳浩民都有出現過；而劉畊宏健身教學不馬虎，邊跳邊鼓勵網友們，還能把每個動作都講解到位，避免有人跟著學卻受傷。

其中劉畊宏更用他的演藝圈好朋友周杰倫的歌曲〈本草綱目〉，自創了一套毽子操，讓網友聽了很有活力，跟著音樂健身也不無聊；一直以來劉畊宏和周杰倫會一起運動、打籃球，也是工作上的夥伴，不免讓網友好奇，為何不找周杰倫連線做運動。

對此，劉畊宏和王婉霏在直播時，也大方回應，一搭一唱地吐槽，「連他（周杰倫）對你們有什麼幫助，周杰倫不會帶你們變瘦，只會變胖」、「連線他，只會帶大家喝奶茶」，可以不扭捏地開對方玩笑，也讓網友看見他們深厚的友情，更有人發現王婉霏看似吐槽，其實是在幫周杰倫的飲料店打廣告，真的很夠朋友。