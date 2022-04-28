證交所28日公布第8屆（110年）公司治理評鑑結果，中天集團旗下合一（4743）及中天（4128）雙雙入選「公司治理評鑑」上櫃組前5％企業。其中，合一更於「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司中，獲得評鑑結果列為最佳之前10％肯定，成果優異。

據統計，除了中天、合一外，生技業獲「Top 5％」認證的公司，還有東洋、東生華、台康生、太醫和杏一。

公司治理評鑑每年由台灣證交所及櫃買中心舉辦，以「維護股東權益」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等構面來評鑑公司治理表現。

依據主辦單位統計，本屆（第8屆）共有726家台灣上櫃公司受評，依得分情形分為前5％、6％至20％、21％至35％等7個級距；其中前5％企業為此評鑑的最高榮耀。

合一董事長黃山內指出，合一近年積極落實誠信治理，強化董事會職能，提升公司經營績效，2021年榮獲ISO品質、環管、職安三大驗證，也是台灣唯一入選2022彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index）的新藥研發公司。

合一同時也導入「速必一」新藥產品的碳足跡盤查專案，成為全台第一家通過ISO14040、ISO14044產品生命週期評估的新藥企業，未來將更致力於削減溫室氣體排放，朝減碳企業邁進。

中天總經理郭明良則表示，除了在公司治理與社會面投入資源，中天同時以田中寶、化療漾等核心產品導入碳排盤查專案，預定於2022年第三季通過ISO14040、ISO14044產品生命週期評估。

中天集團表示，未來將持續推動ESG，將企業社會責任融入經營策略，以新藥/保健品研發核心本業，兼顧經濟、社會與環境面向的發展，為地球的永續盡一分心力。