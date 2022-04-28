《盧秀芳辣晚報》

俄烏戰爭開打，英國持續給予烏克蘭軍事援助，俄羅斯知名主持人索洛維約夫表示，「一枚薩爾馬特就意味著抹去一個英國」，並呼籲總統普丁用核武消滅英國，以報復「粗野」的英國支持烏克蘭。前大使介文汲推斷表示，波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家比較危險，這些國家是北約武器進入烏克蘭最主要的管道。

介文汲今(28日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，俄羅斯先警告北約，俄羅斯講得很清楚，俄覺得不是在跟烏克蘭作戰，而是跟北約作戰，認為北約超過了那個限度，因此現在必須對北約的行動採取警告。

至於會不會真正變成行動，介文汲認為，關鍵在於烏東戰局會不會有進展，如果俄羅斯一直被烏軍牽制住，主要原因是北約國家，尤其是以美國為首的軍事援助，這一場戰爭可能沒有辦法結束，而這場戰爭恐變成泥淖，讓俄羅斯陷在裡面。

介文汲指出，俄羅斯名嘴警告英國，他推斷有幾個國家比較危險，波蘭可能最危險，羅馬尼亞則有點危險，而摩爾多瓦現在就發生了一點衝突，這些國家有可能是北約武器進入烏克蘭最主要的幾個管道，俄羅斯基本上要截斷烏克蘭的軍援，最有效的就是打擊這些國家。若北約有所反應，就必須留意北約會不會因此跟俄羅斯爆發核子戰爭。