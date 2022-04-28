金門1位喜愛閱讀的民眾網路買書，卻碰到無孔不入的詐騙集團，對方以他誤訂1年期合約為藉口，要求到ATM解除設定，結果多年積蓄共48萬元被騙光，損失十分慘重。
警方說明，住在金湖地區的A先生於本月24日在博客來網路書店買書，27日接到1通自稱是博客來客服的來電，對方指他不慎訂到網路書店1年期會員合約，需解除設定才能免除扣款。A先生不疑有他，即依指示到ATM匯款21筆，金額新臺幣48萬餘元。
事後，A先生與家人談起此事，家人察覺有異，通知警方到場關心，經員警了解分析後，才恍然大悟受騙，但匯出去的錢已全數被騙走。
金湖分局提呼籲，ATM沒有解除設定付款功能，任何指稱「至ATM(含網路)操作，以解除付款」說詞，絕對就是詐騙，千萬不可聽信操作。另外，網購族應儘量使用公開的網路交易平臺購物，避免私下交易，民眾遇有任何疑似詐騙狀況，可先撥打165或110查證，確保自身財產安全。
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