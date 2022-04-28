高通技術公司宣布2022年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）入圍名單，運用5G、AI與機器學習、RF定位演算、區塊鏈等創新技術投入智慧醫療、資安、低延遲視訊串流、消費分析新零售、智慧工廠、無紙化認證的十家新創團隊雀屏中選。

各隊除獲得1萬美元入圍獎金外，並將開展為期六個月由高通技術公司贊助的育成計畫，最後將在年底的決賽中選出一支優勝與兩支優選隊伍，角逐總計30萬美元的決賽總獎金。

第四屆「高通台灣創新競賽」入圍的十家新創團隊分別為（依公司名稱英文字母順序排列）：APrevent Medical（宇康生科）、CHELPIS（池安科技）、KURA Care（康濰醫慧）、Mesh Technology（台灣網格）、Moldintel（智穎智能）、NexRetail（深智科技）、Open AI Fab（開源智造）、P-Square（恆準定位）、Turing Chain（圖靈鏈）、VossicTechnology（沃司科技）。

這十支優秀的台灣新創團隊，在多元領域各擅勝場，象徵5G科技生態系的百花齊放及蓬勃發展。入圍團隊的多項技術均以5G及AI為基礎，以先進密碼學保障智慧裝置及雲環境資安、以分散式網絡實現超低延遲視訊串流、運用AI影像及定位進行消費分析、以AI結合雲端改善產線良率等，充份展現台灣創新能量運用5G通訊及AI技術，改變人類生活及全球科技樣貌的強大實力及企圖心。

「高通台灣創新競賽」今年進入第四屆，除延續往年成功經驗，持續與科技部所屬的台灣科技新創基地（TTA）合作，於今年初舉辦兩場線上說明會及兩場於台南、高雄的實體說明會，吸引全台各地的新創公司報名參加，並從各方優秀團隊中選出十支入圍隊伍。今年更新增合作夥伴 - 台灣頂尖國際加速器SparkLabs Taipei，將借重其在地育成經驗，共同扶持台灣新創團隊走向國際。

「高通台灣創新競賽」於2019年首度舉辦，以高通與台灣科技產業多年的夥伴關係為基礎，致力啟動並激發台灣創新能量。此外，高通為提供入圍團隊更完整的技術支援，進一步打造「高通台灣創新中心」，於2020年3月正式啟用，作為QITC育成基地，提供專屬實驗室、技術支援及業師諮商，並促進創新生態系更廣泛的互動。