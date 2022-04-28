恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）推出首版功能強大的雷達信號處理演算法，此為全新推出的Premium Radar SDK（PRSDK）組成部分，可幫助開發人員提升雷達系統效能，運用恩智浦先進軟體演算法與其最新S32R4x雷達處理器系列的緊密耦合（tight coupling），提高安全性並差異化優勢。

該專用的雷達演算法庫（algorithm library）允許將經過驗證的演算法快速整合至雷達感測器應用，幫助加快雷達感測器的開發並減少研發投資。該初始評估版預計將於2022年發布，版本包含三個演算法套裝軟體，其中的解決方案可實現抑制干擾、最佳化MIMO波形、增強角度解析度。

自動緊急煞車系統（automated emergency braking）和主動車距控制巡航系統（adaptive cruise control）等雷達使用案例逐漸成為當前汽車的標準配備。各地法律法規對盲點偵測（blind-spot detection）、轉彎輔助、前後交叉車流與人員偵測的要求越趨嚴苛，每輛汽車必須配備更多雷達節點，形成360度安全屏障。

此外，對更安全、更舒適駕駛體驗需求也持續增長，因而加快了向L2+等級的過渡，提供接近L3自動駕駛的舒適特性。這進而需要更高效能的雷達感測器以擴展極端情況的覆蓋範圍，提供精確的環境映射（environmental mapping）和定位。

恩智浦半導體ADAS產品行銷與業務開發總監Huanyu Gu表示：「我們預計車用雷達的三倍加速潛力將在未來十年持續，會有更多汽車配備雷達感測器，每輛汽車的感測器節點數量將增加，部署的感測器效能更高。這一大趨勢為汽車OEM廠商和一級供應商帶來諸多挑戰。

具體而言，這需要實現抑制干擾、最佳化MIMO波形和增強感測器解析度。恩智浦Premium Radar SDK的先進演算法旨在應對所有這些挑戰，幫助客戶能夠以最佳方式運用S32R4x雷達處理器硬體。」

在大約五年內，汽車所搭載的雷達感測器數量將是現在的兩倍之多，超過90％的雷達感測器將在相同的77-79 GHz頻段工作。而對雷達間相互干擾的擔憂日益增長，採取抑制措施成為當務之急。