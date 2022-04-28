在台灣商用空調市場擁有15％市占的東芝空調，逐步擴大家用空調、豪宅及微商用空調市場，美商台灣開立指出，在家用、微商用市場目標是每年有80～100％的成長，希望在台灣每年百萬台規模、日系空調占一半的市場中，質量並重的方式，逐步擴大市占率。

美商台灣開利指出，東芝空調在日本屬中高階指名品牌，在台灣重心過去則放在重商市場，如廠房、商辦、車站、體育場館等，近年在與開利成為合資夥伴後，積極擴展台灣的家用及微商用市場，由於國人青睞日系品牌，加上近年因疫情居家時間增長、政府持續推出節能貨物稅補助，看好家用空調市場，能擴大台灣的家用空調市占。

美商台灣開利指出，包含金屬、冷媒等原物料價格調漲，東芝空調價格也調漲約5～8％，28日也舉行新品發表會，在夏季空調旺季來臨時，搶攻旺季市場。

甫榮獲IEEE里程碑的世界變頻空調之父日本TOSHIBA東芝空調，以「東芝道」獨到的「大．清．快」的黑科技，攜手全新品牌代言人黑嘉嘉，推出全新Ｊ世代究極家用空調，引領現代家庭空調需求趨勢，在未來東芝空調將會持續挾以變頻技術的領先、日本本地與全球各主要市場的佳績，以及提供最完善的技術規格和服務品質，給予著重於日系精緻空調體驗的國人。

自2022年5月1日起至2022年7月31活動期間，凡購買指定機型之東芝空調產品，除享有新品全機7年售後延長服務保障外，還有機會獲得額外補助金，最高可達2萬元。