利基型DRAM廠晶豪科（3006）28日公告第一季合併營收50.81億元，歸屬母公司稅後淨利9.57億元，同創歷年同期新高，每股淨利3.41元符合預期。由於第二季利基型DRAM價格止跌回升，缺貨嚴重的2Gb以下低容量DDR3供不應求，加上預期下半年價格漲幅將擴大，晶豪科已向晶圓代工廠擴大25奈米DDR3投片。

由於利基型DRAM價格走跌及需求放緩，晶豪科第一季合併營收季減13.2％達50.81億元，較去年同期成長2.2％，平均毛利率季減6.5個百分點達32.4％，與去年同期相較成長9.4％，營業利益季減41.0％達8.60億元，與去年同期相較成長35.9％，歸屬母公司稅後淨利季減15.5％達9.57億元，與去年同期相較成長48.4％，每股淨利3.41元符合預期。

根據市調機構集邦科技研究顯示，韓國DRAM廠積極將舊製程產能移轉生產CMOS影像感測器（CIS），包含三星及SK海力士都已逐步減產DDR3，且將陸續結束DDR3相關產品生產週期（EOL），集邦預期在DDR3位元供給快速下滑情況下，預估第二季價格止跌回升並上漲0～5％幅度。