有鑑於澳洲為我美粧產業第九大出口國，且為醫療器材潛力市場，外貿協會掌握澳洲國境解封商機，28日於雪梨舉辦「澳洲OMO臺灣健康暨美粧產業拓銷團」，協助佐見啦生技、日和士林、歐萊德、童顏有機、花仙子、全新生醫、順天堂等32家優質廠商拓銷，順天堂的清冠一號因對於Omicron輕症確診者具有顯著療效實證，最受澳洲買主青睞，紛紛洽詢合作，成為展出亮點之一。

貿協表示，此次透過線上線下模式(OMO- Online Merge Offline)，將廠商產品寄送至澳洲讓買主現場體驗，由雪梨台貿中心聘請專人介紹產品特色，共吸引123位澳洲貴賓與業者參觀，並媒合有興趣買主與我商進行128場次一對一洽談，開拓台澳美妝、健康產業更多合作契機。

貿協指出，此次指標性買主包括澳洲最大連鎖藥妝通路Priceline、澳洲連鎖超市IGA進口商Tasterite、醫療進口業者Medilogic、醫療用品業者Serica等，其中Priceline對台灣的凍膜產品大感興趣；澳洲電商平台企業TF International有意獨家代理台灣具有國際有機雙認證的精油品牌。