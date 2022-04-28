義大皇家酒店母親節套餐前菜為粉嫩秀氣的「粉紅嶺岡豆腐」。（義大皇家酒店提供）

義大天悅飯店推二款母親節蛋糕。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店皇樓中餐廳「極頂套餐」杏汁官燕幫媽媽養顏。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店柳町日本料理以粉色為基底推出母親節套餐。（義大皇家酒店提供）

義大世界內的義大皇家酒店針對母親節，規畫美食、芳療專案，讓媽媽們在飯店內享受女王般假期。柳町日本料理今年以溫暖的粉紅色系美食，推出每位1500元的母親節套餐，嚴選食材與精緻料理邀母親來場視覺與味覺的美食饗宴；皇樓中餐廳則有米其林級主廚團隊帶來百道高檔粵式中菜與港點，另有每位6880元或8880元的「極頂套餐，包含花膠鮮鮑、鮮活龍蝦、香煎和牛、官燕甜湯等精品級饗宴，同時也提供外帶服務，滿額再贈招牌餐點，在家就可以米其林級大餐慶祝母親節。除此之外，飯店內的皇家E Spa也推出舒緩芳療或沙龍美容優惠，5月7日還有專為房客舉辦療癒瑜珈體驗，飯店將慶祝母親節方式變得更多元化。

深受婆媽喜愛的柳町日本料理自5月7日起至6月12日推出母親節限定套餐，從前菜、刺身、蒸物、主菜至甜點，料理長黃仲祥精挑細選每道菜的食材，無論是色澤、擺飾，都是以溫暖的粉紅色為基底，每套1500元的母親節套餐 (一成服務費另計)，訂位專線：(07)656-8166轉21600柳町日本料理。

皇樓中餐廳全新風貌的頂級粵菜料理與頂級套餐，讓媽媽享受再升級！曾擔任米其林一星餐廳品牌店長，現為義大皇家酒店中餐廳行政總主廚的林凱主廚，率領廚藝團隊，以傳承大戶人家之珍饈菜餚，呈現百道全新高檔粵菜與港點，不僅能單點，還有每位6880元或8880元的「極頂套餐」，除了內用，也提供外帶活動，滿2000元即贈招牌金華海鮮炒飯乙份，滿6500元再加贈香蔥芙蓉海鮮蛋、招牌咕嚕脆皮豬、松子生菜和牛鬆等，在家即可享受米其林級的佳餚。訂位專線：(07)656-8166轉21402皇樓中餐廳。

除了大餐，母親節少不了慶祝蛋糕，義大皇家酒店與義大天悅飯店分別推出造型蛋糕，義大皇家酒店「馨意至上」慕斯蛋糕，以巧克力與焦糖慕斯交織出濃郁香甜的滋味，每顆850元(8吋)，搭配七入裝義巧酥或6吋黑森林蛋糕還是蜂蜜千層長條蛋糕，組合優惠只要1000元，訂購專線：(07)656-8166轉21900 Deli2go烘焙坊。

義大天悅飯店則推出6吋方形「粉紅寶盒」優格白巧克力布丁蛋糕，每顆790元，與8吋心形「馨馨相印」草莓慕斯蛋糕，每顆990元，訂購專線：(07)656-8282轉8155天悅咖啡廳。