明華園子弟兵陳孝駿如願進入國立戲曲學院。(校方提供)

梁偉庭以特殊選才上榜中山大學。(校方提供)

高雄市中華藝校影劇科、影劇技術科及舞蹈科學生有11人次分別以特殊選才及獨招管道順利錄取國立大學，其中梁偉庭以特殊選才上榜中山大學，明華園子弟兵陳孝駿如願進入國立戲曲學院。

校方指出，中山大學劇場藝術系特殊選才今年僅3個招生名額，影劇科梁偉廷以高分錄取劇場藝術系，同時也錄取國立台灣體育運動大學舞蹈學系。從小就對表演很有興趣的他表示，中華藝校的多元學習及堅強師資，讓他得以順利錄取心目中的理想學校。

影劇技術科陳孝駿是明華園黃字團歌仔戲團子弟兵，父母皆為中華藝校影劇科校友。由於影劇技術科整合表演藝術及大眾傳播的跨組學習，他在耳濡目染之餘，又有藝校的教學政策，充分發揮專長，錄取國立戲曲學院戲曲音樂學系。

中華藝校校長吳梅嵩說，教育部高職免學費政策，讓就讀藝校的孩子不僅能獲得政府3萬5949元全國私立學校最高補助，學校另有高額獎學金，對於原住民學生、家境清寒與弱勢的家庭，也提供各類獎學金與補助，學生們適性入學、適性揚才，一圓自己的藝術夢想。